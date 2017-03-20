Смертельная игра "синий кит" дошла до Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Смертельная игра для подростков "Синий кит" из России дошла до Польши. Три случая самокалечения зафиксированы в воеводстве Польши на северо-западе страны, передает УНН со ссылкой на tvn24.
Отмечают, что окружная прокуратура в Щецине начала следствие по делу о склонении трех детей к самоубийству, совершенному через Интернет.
Полиция в Щецине обратилась к оператору одной из соцсетей, чтобы он отреагировал на появление в сети этой игры и пытался этому противодействовать.
Генпрокуратура Польши обратилась к министру образования Анны Залевской с просьбой отреагировать на угрозу.
Кураторы по вопросам образования во всех воеводствах Польши должны будут предупредить об опасной игре все школы, чтобы учителя и родители обращали внимание на поведение детей и вовремя обнаруживали возможное участие детей в опасной игре.
Как сообщал УНН, в школе Николаева обнаружили 15 подростков, вовлеченных в игру "синий кит".
Кроме того, чтобы разоблачить так называемых кураторов "синих китов", которые, общаясь с несовершеннолетними, заставляют их совершать самоубийства, николаевец, вступил в одно из таких сообществ и имитировал собственную смерть.