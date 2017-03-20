Смертельная игра "синий кит" дошла до Польши

Отмечают, что окружная прокуратура в Щецине начала следствие по делу о склонении трех детей к самоубийству, совершенному через Интернет.

Полиция в Щецине обратилась к оператору одной из соцсетей, чтобы он отреагировал на появление в сети этой игры и пытался этому противодействовать.

Генпрокуратура Польши обратилась к министру образования Анны Залевской с просьбой отреагировать на угрозу.

Кураторы по вопросам образования во всех воеводствах Польши должны будут предупредить об опасной игре все школы, чтобы учителя и родители обращали внимание на поведение детей и вовремя обнаруживали возможное участие детей в опасной игре.

Как сообщал УНН, в школе Николаева обнаружили 15 подростков, вовлеченных в игру "синий кит".

Кроме того, чтобы разоблачить так называемых кураторов "синих китов", которые, общаясь с несовершеннолетними, заставляют их совершать самоубийства, николаевец, вступил в одно из таких сообществ и имитировал собственную смерть.