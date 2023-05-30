Смертельна ДТП з суддею: адвокат родини загиблого нацгвардійця розповів, що наразі відомо у справі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Денис Шевченко – адвокат загиблого нацгвардійця у наслідок ДПТ із суддею Олексієм Тандиром розповів журналістам УНН про перебіг судової справи та нових свідків.
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“Звертались люди, які знають де він (суддя — ред.) міг перебувати та з ким”, — сказав адвокат сім’ї загиблого.
Суд призначив обвинуваченому судді Олексію Тандиру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 липня 2023 року без можливості внесення застави. Сторона захисту, ймовірно, буде подавати на апеляцію, бо вважає, що домашнього арешту було б достатньо, аби забезпечити належну поведінку підсудного. Також у судді взяли біологічні зразки, аби перевірити чи був він у стані алкогольного сп’яніння, поки інформації щодо результатів нема.
“На жаль, у мене такої інформації нема (щодо результатів аналізів — ред.). Сторона обвинуваченого не ділилась нею, поки. Я думаю, ми маємо великий шанс дізнатись це на апеляції (щодо запобіжного заходу для судді — ред.)”, — відповів Денис Шевченко, уточнивши, що поки не знає дати апеляції.
Нагадаємо
Вночі 26 травня сталася дорожньо-транспортна пригода на в’їзді до Києва, в результаті якої голова Макарівського райсуду Київської області, Олексій Тандир, збив на автомобілі військовослужбовця Нацгвардії, який перебував на блокпосту. Внаслідок отриманих травм, військовий помер на місці. Суддю затримали на місці події.
Київська міська прокуратура повідомила про початок розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).
Згодом, обвинуваченому повідомили про підозру у тому, що він збив нацгвардійця у стані алкогольного сп’яніння.
У Тандира примусово відібрали біологічні зразки для проведення експертизи.