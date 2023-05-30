Смертельное ДТП с судьей: адвокат семьи погибшего нацгвардейца рассказал, что сейчас известно по делу

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КИЕВ. 30 мая. УНН. Денис Шевченко – адвокат погибшего нацгвардейца в результате ДПТ с судьей Алексеем Тандыром рассказал журналистам УНН о ходе судебного дела и новых свидетелях.

Цитата

“Обращались люди, которые знают где он (судья — ред.) мог находиться и с кем”, — сказал адвокат семьи  погибшего.

Суд назначил обвиняемому судье Алексею Тандыру меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 июля 2023 года без возможности внесения залога. Сторона защиты, вероятно, будет подавать апелляцию, потому что считает, что домашнего ареста было бы достаточно, чтобы обеспечить надлежащее поведение подсудимого. Также у судьи взяли биологические образцы, чтобы проверить был ли он в состоянии алкогольного опьянения, пока информации о результатах нет.

“К сожалению, у меня такой информации нет (о результатах анализов — ред.). Сторона обвиняемого не делилась ею, пока. Я думаю, мы имеем большой шанс узнать это на апелляции (относительно меры пресечения для судьи — ред.)”, — ответил Денис Шевченко, уточнив, что пока не знает даты апелляции.

Напомним

Ночью 26 мая произошло дорожно-транспортное происшествие на въезде в Киев, в результате которого председатель Макаровского райсуда Киевской области, Алексей Тандыр, сбил на автомобиле военнослужащего Нацгвардии, который находился на блокпосту. В результате полученных травм, военный скончался на месте. Судью задержали на месте происшествия.

Киевская городская прокуратура сообщила о начале расследования по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

Впоследствии, обвиняемому сообщили о подозрении в том, что он сбил нацгвардейца в состоянии алкогольного опьянения.
У Тандыра принудительно отобрали биологические образцы для проведения экспертизы.

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