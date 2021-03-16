Смертельна ДТП з п'яним водієм Land Cruiser на Троєщині: суд арештував підозрюваного

Цитата:

“Шевченківський районний суд Києва у повному обсязі задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці 29-річному водію, який в ніч на 15 березня 2021 року спричинив ДТП зі двома загиблими у Деснянському районі столиці”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Страшна аварія сталася на Троєщині у Києві у ніч на 15 березня. П’яний водій на позашляховику Toyota Land Cruiser розтрощив легковий автомобіль Skoda. Двоє людей з легковика — водій і пасажирка — загинули на місці. Винуватця поліцейські затримали та розпочали розслідування.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook опублікував відео смертельної ДТП з п’яним водієм позашляховика на Троєщині.