Смертельное ДТП с пьяным водителем Land Cruiser на Троещине: суд арестовал подозреваемого
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в совершении ДТП с двумя погибшими на Троещине в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
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"Шевченковский районный суд Киева в полном объеме удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца 29-летнему водителю, который в ночь на 15 марта 2021 года совершил ДТП с двумя погибшими в Деснянском районе столицы" , - говорится в сообщении.
Дополнение
Страшная авария произошла на Троещине в Киеве в ночь на 15 марта. Пьяный водитель на внедорожнике Toyota Land Cruiser разбил легковой автомобиль Skoda. Два человека из легковушки - водитель и пассажирка - погибли на месте. Виновника полицейские задержали и начали расследование.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook опубликовал видео смертельного ДТП с пьяным водителем внедорожника на Троещине.