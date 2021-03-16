Смертельное ДТП с пьяным водителем Land Cruiser на Троещине: суд арестовал подозреваемого

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 41837 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 60082 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Киев  •  УНН

 • 31713 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в совершении ДТП с двумя погибшими на Троещине в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Цитата:

"Шевченковский районный суд Киева в полном объеме удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца 29-летнему водителю, который в ночь на 15 марта 2021 года совершил ДТП с двумя погибшими в Деснянском районе столицы" , - говорится в сообщении.

Дополнение

Страшная авария произошла на Троещине в Киеве в ночь на 15 марта. Пьяный водитель на внедорожнике Toyota Land Cruiser разбил легковой автомобиль Skoda. Два человека из легковушки - водитель и пассажирка - погибли на месте. Виновника полицейские задержали и начали расследование.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook опубликовал видео смертельного ДТП с пьяным водителем внедорожника на Троещине.

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