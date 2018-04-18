Смертельна ДТП у Кривому Розі: у поліції уточнили інформацію з приводу 9-го загиблого
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У лікарні Кривого Рогу від отриманих внаслідок ДТП травм загинув чоловік 1970 року народження. Про це повідомила прес-служба ГУНП у Дніпропетровській області, передає УНН.
"Сьогодні у лікарні від отриманих травм помер чоловік 1970 року народження", – йдеться в повідомлені.
Зазначено, що загалом внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 6 чоловіків та 3 жінки.
"Усі вони були пасажирами маршрутного таксі", – уточнили у поліції.
Нагадаємо, назвали імена 8 загиблих та 9 постраждалих внаслідок ДТП у Кривому Розі.
Як повідомляв УНН, ДТП у Кривому Розі за участі автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса сталася вранці 17 квітня. Внаслідок аварії загинули 8 людей.