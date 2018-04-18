Смертельное ДТП в Кривом Роге: в полиции уточнили информацию по поводу 9-го погибшего

"Сегодня в больнице от полученных травм скончался мужчина 1970 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в общем в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 6 мужчин и 3 женщины.

"Все они были пассажирами маршрутного такси", - уточнили в полиции.

Напомним, назвали имена 8 погибших и 9 пострадавших в результате ДТП в Кривом Роге.

Как сообщал УНН, ДТП в Кривом Роге с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса произошла утром 17 апреля. В результате аварии погибли 8 человек.