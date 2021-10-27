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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Смертельна ДТП у Харкові: дочка загиблого записала відеозвернення з проханням допомоги адвокатів

Київ • УНН

 • 20673 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Дочка загиблого 58-річного водія Chevrolet у нічній ДТП у Харкові записала відеозвернення. Дівчина просить допомоги адвокатів та каже, що 16-річний хлопець "відчує свою безкарність", пише УНН.

Смертельна ДТП у Харкові: дочка загиблого записала відеозвернення з проханням допомоги адвокатів

Цитата:

“Зараз ми з братом перебуваємо біля моргу, де лежить мій тато. А натомість у нашій сім'ї сьогодні планувалася дуже радісна дата, дуже довгоочікувана, особливо для тата, як для батька його дітей. Але, на жаль, склалося, як склалося. Мій тато лежить тут лише тому, що 16-річний хлопець вирішив прокотити своїх друзів. 16-річний хлопець, який відчуває свою безкарність... Ми шукаємо досвідченого адвоката, який зможе бути з нами в цій ситуації. І людей, які вчора наздоганяли винуватця ДТП та затримували його, я прошу вас, з'явіться. Не треба боятися, страшно не це, страшно жити потім із тим, що ви не зробите зараз”, - сказала дівчина.

Контекст

26 жовтня 2021 року у Харкові сталася масштабна ДТП. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці.

Згодом поліція затримала 16-річного водія Infiniti, підозрюваного у скоєнні смертельної автоаварії у Харкові. Правоохоронці планують сьогодні оголосити підозру 16-річному водієві Infiniti.

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