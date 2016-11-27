Смертельна ДТП сталася біля КПП “Тиса”
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 27 листопада. УНН. Вчора ввечері, 26 листопада, біля пункту пропуска “Тиса” на українсько-угорському кордоні сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув водій легкового авто. Про це йдеться у повідомленні УПП міст Ужгород та Мукачеве, передає кореспондент УНН.
Так, за попередньою інформацією патрульних, автомобіль Opel Astra під керуванням чоловіка 1982 року народження в′їхав у фуру Mercedes, яка не рухалася. Від зіткнення водій легковика загинув на місці.
Причини смертельної ДТП встановить слідство.
Нагадаємо, внаслідок ДТП на Житомирщині 26 листопада загинуло 4 людини.