Смертельное ДТП произошло возле КПП "Тиса"
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 27 ноября. УНН. Вчера вечером, 26 ноября, возле пункта пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель легкового авто. Об этом говорится в сообщении УПП городов Ужгород и Мукачево, передает корреспондент УНН.
Так, по предварительной информации патрульных, автомобиль Opel Astra под управлением мужчины 1982 года рождения въехал в фуру Mercedes, которая не двигалась. От столкновения водитель легковушки погиб на месте.
Причины смертельного ДТП установит следствие.
Напомним, в результате ДТП в Житомирской области 26 ноября погибли 4 человека.