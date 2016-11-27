Смертельное ДТП произошло возле КПП "Тиса"

Так, по предварительной информации патрульных, автомобиль Opel Astra под управлением мужчины 1982 года рождения въехал в фуру Mercedes, которая не двигалась. От столкновения водитель легковушки погиб на месте.

Причины смертельного ДТП установит следствие.

Напомним, в результате ДТП в Житомирской области 26 ноября погибли 4 человека.