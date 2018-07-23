Смертельна ДТП під Житомиром: сьогодні власнику автобуса обиратимуть запобіжний захід
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 23 липня. УНН. Суд розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу для власника автобуса, який потрапив у масштабне ДТП у Житомирській області, передає кореспондент УНН.
Так, засідання відбудеться сьогодні у Корольовському районному суді міста Житомир.
Нагадаємо, напередодні власнику автобуса повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 287 (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) КК України.
Як повідомляв УНН, масштабна ДТП сталася біля с.Глибочиця Житомирської області вранці 20 липня. Через автокатастрофу загинуло 10 людей, ще 9 отримали травми. Стало відомо, що внаслідок зіткнення загинули троє неповнолітніх - хлопці віком 16 і 14 років і дівчинка 8 років, громадянка Росії.