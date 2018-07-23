Смертельное ДТП под Житомиром: сегодня владельцу автобуса будут избирать меру пресечения

Так, заседание состоится сегодня в Корольовськом районном суде города Житомир.

Напомним, накануне владельцу автобуса сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) УК Украины.

Как сообщал УНН, масштабное ДТП произошло около с.Глубочица Житомирской области утром 20 июля. Из-за автокатастрофы погибли 10 человек, еще 9 получили травмы. Стало известно, что в результате столкновения погибли трое несовершеннолетних - ребята в возрасте 16 и 14 лет и девочка 8 лет, гражданка России.