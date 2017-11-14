Смертельна ДТП на Стеценка: слідчий проситиме суд відсторонити від посади співробітника МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Прокуратура та слідчий поліції звертатимуться до суду з клопотанням про відсторонення співробітника київського сервісного центру при МВС, який є учасником смертельного ДТП, від посади. Про це сьогодні сказав начальник ГУ НП у місті Києві Андрій Крищенко, передає УНН.
"Прокуратура і слідчий звернуться до суду щодо відсторонення від посади", - сказав він.
Також А.Крищенко додав, що, скоріш за все, у МВС буде проведене службове розслідування, за підсумками якого будуть вжиті заходи реагування.
Нагадаємо, співробітнику сервісного центру МВС, який був учасником ДТП на вулиці Стеценка у столиці, повідомлено про підозру у вчинені злочину.
Як повідомляв УНН, у Києві на вулиці Стеценка сталася смертельна ДТП - зіткнулися Mitsubishi і Mazda. За фактом смертельної автопригоди розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.