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Смертельна ДТП на Стеценка: слідчий проситиме суд відсторонити від посади співробітника МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Прокуратура та слідчий поліції звертатимуться до суду з клопотанням про відсторонення співробітника київського сервісного центру при МВС, який є учасником смертельного ДТП, від посади. Про це сьогодні сказав начальник ГУ НП у місті Києві Андрій Крищенко, передає УНН.

"Прокуратура і слідчий звернуться до суду щодо відсторонення від посади", - сказав він.

Також А.Крищенко додав, що, скоріш за все, у МВС буде проведене службове розслідування, за підсумками якого будуть вжиті заходи реагування.

Нагадаємо, співробітнику сервісного центру МВС, який був учасником ДТП на вулиці Стеценка у столиці, повідомлено про підозру у вчинені злочину.

Як повідомляв УНН, у Києві на вулиці Стеценка сталася смертельна ДТП - зіткнулися Mitsubishi і Mazda. За фактом смертельної автопригоди розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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