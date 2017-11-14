Смертельное ДТП на Стеценко: следователь будет просить суд отстранить от должности сотрудника МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Прокуратура и следователи полиции будут обращаться в суд с ходатайством об отстранении сотрудника киевского сервисного центра при МВД, который является участником смертельного ДТП, от должности. Об этом сказал начальник ГУ НП в городе Киеве Андрей Крищенко, передает УНН.
"Прокуратура и следователь обратятся в суд об отстранении от должности", - сказал он.
Также А.Крищенко добавил, что, скорее всего, в МВД будет проведено служебное расследование, по итогам которого будут приняты меры реагирования.
Напомним, сотруднику сервисного центра МВД, был участником ДТП на улице Стеценко в столице, сообщается о подозрении в совершении преступления.
Как сообщал УНН, в Киеве на улице Стеценко произошла смертельная ДТП - столкнулись Mitsubishi и Mazda. По факту смертельной ДТП начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.