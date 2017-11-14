Смертельное ДТП на Стеценко: следователь будет просить суд отстранить от должности сотрудника МВД

"Прокуратура и следователь обратятся в суд об отстранении от должности", - сказал он.

Также А.Крищенко добавил, что, скорее всего, в МВД будет проведено служебное расследование, по итогам которого будут приняты меры реагирования.

Напомним, сотруднику сервисного центра МВД, был участником ДТП на улице Стеценко в столице, сообщается о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал УНН, в Киеве на улице Стеценко произошла смертельная ДТП - столкнулись Mitsubishi и Mazda. По факту смертельной ДТП начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.