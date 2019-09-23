Смертельна ДТП на Одещині: завтра водію цистерни оберуть запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Завтра в Київському районному суді Одеси відбудеться засідання щодо обрання запобіжного заходу водію вантажівки, підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП в Одеській області в результаті якої загинуло 9 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на суд.
"Клопотання про обрання запобіжного заходу розглядатиме слідчий суддя Федулеєва Ю.О. Засідання відбудеться завтра о 12:00",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за фактом ДТП в Одеській області, у якій загинули 9 людей, відкрили кримінальне провадження. А водія фури, за участі якої сталася аварія, затримали.
Як повідомлялося раніше, у ДТП в результаті зіткнення переповненої людьми маршрутки та вантажівки попередньо загинули дев’ятеро людей.