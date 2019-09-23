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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 62898 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111830 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103659 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110618 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119843 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148371 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Смертельное ДТП в Одесской области: завтра водителю цистерны изберут меру пресечения

Смертельное ДТП в Одесской области: завтра водителю цистерны изберут меру пресечения

Киев  •  УНН

 • 5556 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Завтра в Киевском районном суде Одессы состоится заседание по избранию меры пресечения водителю грузовика, подозреваемому в совершении смертельного ДТП в Одесской области в результате которого погибли 9 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.

"Ходатайство об избрании меры пресечения будет рассматривать следственный судья Федулеева Ю.А. Заседание состоится завтра в 12:00", - говорится в сообщении.

Напомним, по факту ДТП в Одесской области, в которой погибли 9 человек, открыли уголовное производство. А водителя фуры, с участием которой произошла авария, задержали.

Как сообщалось ранее, в ДТП в результате столкновения переполненной людьми маршрутки и грузовика предварительно погибли девять человек.

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