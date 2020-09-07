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Смертельна ДТП на мосту Патона: двох водіїв відправили до в’язниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Києві двох водіїв суд визнав винними у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини, та засудив кожного з них до 6 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Смертельна ДТП на мосту Патона: двох водіїв відправили до в’язниці

“За участі прокуратури міста Києва суд оголосив обвинувальний вирок водіям двох транспортних засобів за фактом вчинення ДТП зі смертельними наслідками (ч. 2 ст. 286 КК України). Дорожня пригода сталася 16 червня 2017 року близько третьої години ночі на мосту Патона”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що згідно з матеріалами слідства, водій вантажного автомобіля Scania, перебуваючи під дією наркотичних речовин (каннабіноїдів та амфітаміну), рухався по проїзній частині мосту ім. Патона у напрямку проспекту Соборності.

Перебуваючи на мосту, водій в порушення правил дорожнього руху почав виконувати маневр розвороту через подвійну суцільну. У цей момент у нього врізався Porsche Cayenne, який рухався позаду у попутному напрямку зі швидкістю 150 км/год. Внаслідок потужного удару пасажир, що сидів на передньому сидінні Porsche Cayenne, від отриманих травм загинув на місці.

Зібраними та безпосередньо дослідженими у судовому засіданні доказами, показами потерпілих, свідків та експертів повністю підтверджується винність обох водіїв у вчиненні вказаної ДТП.

Так, установлено, що водій Porsche Cayenne керував автомобілем, не маючи посвідчення водія, оскільки на той час був позбавлений права керування транспортними засобами через водіння у стані алкогольного сп’яніння.

Крім того, згідно з висновками експертів, за умови руху Porsche Cayenne зі швидкістю 60 км/год, що є максимально допустимою швидкістю для цієї ділянки, водій автомобіля мав би технічну можливість уникнути зіткнення із вантажівкою шляхом застосування екстреного гальмування.

“Враховуючи обґрунтовану позицію прокурора, суд визнав обох водіїв винними у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини, та засудив кожного з них до 6 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, на мосту Патона у Києві сталося смертельне ДТП за участі вантажівки та Porsche Cayenne.

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