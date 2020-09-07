Смертельна ДТП на мосту Патона: двох водіїв відправили до в’язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Києві двох водіїв суд визнав винними у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини, та засудив кожного з них до 6 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
“За участі прокуратури міста Києва суд оголосив обвинувальний вирок водіям двох транспортних засобів за фактом вчинення ДТП зі смертельними наслідками (ч. 2 ст. 286 КК України). Дорожня пригода сталася 16 червня 2017 року близько третьої години ночі на мосту Патона”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що згідно з матеріалами слідства, водій вантажного автомобіля Scania, перебуваючи під дією наркотичних речовин (каннабіноїдів та амфітаміну), рухався по проїзній частині мосту ім. Патона у напрямку проспекту Соборності.
Перебуваючи на мосту, водій в порушення правил дорожнього руху почав виконувати маневр розвороту через подвійну суцільну. У цей момент у нього врізався Porsche Cayenne, який рухався позаду у попутному напрямку зі швидкістю 150 км/год. Внаслідок потужного удару пасажир, що сидів на передньому сидінні Porsche Cayenne, від отриманих травм загинув на місці.
Зібраними та безпосередньо дослідженими у судовому засіданні доказами, показами потерпілих, свідків та експертів повністю підтверджується винність обох водіїв у вчиненні вказаної ДТП.
Так, установлено, що водій Porsche Cayenne керував автомобілем, не маючи посвідчення водія, оскільки на той час був позбавлений права керування транспортними засобами через водіння у стані алкогольного сп’яніння.
Крім того, згідно з висновками експертів, за умови руху Porsche Cayenne зі швидкістю 60 км/год, що є максимально допустимою швидкістю для цієї ділянки, водій автомобіля мав би технічну можливість уникнути зіткнення із вантажівкою шляхом застосування екстреного гальмування.
“Враховуючи обґрунтовану позицію прокурора, суд визнав обох водіїв винними у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини, та засудив кожного з них до 6 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, на мосту Патона у Києві сталося смертельне ДТП за участі вантажівки та Porsche Cayenne.