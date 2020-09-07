Смертельное ДТП на мосту Патона: двух водителей отправили в тюрьму
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Киеве двух водителей суд признал виновными в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель человека, и приговорил каждого из них к 6 годам лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
“При участии прокуратуры города Киева суд объявил обвинительный приговор водителям двух транспортных средств по факту совершения ДТП со смертельным исходом (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Дорожное проишествие произошло 16 июня 2017 года около трех часов ночи на мосту Патона”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно материалам следствия, водитель грузового автомобиля Scania, находясь под действием наркотических веществ (каннабиноидов и амфетамина), двигался по проезжей части моста им. Патона в направлении проспекта Соборности.
Находясь на мосту, водитель в нарушение правил дорожного движения начал выполнять маневр разворота через двойную сплошную. В этот момент в него врезался Porsche Cayenne, который двигался сзади в попутном направлении со скоростью 150 км/ч. В результате мощного удара пассажир, сидевший на переднем сиденье Porsche Cayenne, от полученных травм погиб на месте.
Собранными и непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами, показаниями потерпевших, свидетелей и экспертов подтверждается виновность обоих водителей в совершении указанного ДТП.
Так, установлено, что водитель Porsche Cayenne управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения, поскольку в то время был лишен права управления транспортными средствами за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, согласно выводам экспертов, при движении Porsche Cayenne со скоростью 60 км/ч, что является максимально допустимой скоростью для этого участка, водитель автомобиля должен иметь техническую возможность избежать столкновения с грузовиком путем применения экстренного торможения.
“Учитывая обоснованную позицию прокурора, суд признал обоих водителей виновными в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека, и приговорил каждого из них к 6 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года”, — добавляется в сообщении.
Напомним, на мосту Патона в Киеве произошло смертельное ДТП с участием грузовика и Porsche Cayenne.