Смертельное ДТП на мосту Патона: двух водителей отправили в тюрьму

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Киеве двух водителей суд признал виновными в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель человека, и приговорил каждого из них к 6 годам лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.