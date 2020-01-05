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Смертельна ДТП на Львівщині: поліція відкрила провадження і повідомила подробиці

Київ • УНН

 • 11276 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій загинула 3-річна дитина, а також повідомила подробиці про постраждалих, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ГУНП у Львівській області.

У поліції зазначили, що ДТП трапилася 4 січня близько 21.45 на автодорозі Київ — Чоп в селі Банюнин, Кам’янка-Бузького району.

Як встановили поліцейські, сталося зіткнення двох автомобілів — “Lexus GS300”, яким керував 27-річний киянин, та “Chevrolet Malibu” під керуванням 36-річного мешканця Київської області. Від отриманих травм на місці події померла 3-річна пасажирка “Chevrolet”. Ще дві пасажирки цього ж автомобіля, 31-річна мешканка Київської області та 60-річна львів’янка, отримали тілесні ушкодження. Травми внаслідок автозіткнення також отримала пасажирка “Lexus”, 27-річна киянка.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Українські Національні Новини

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