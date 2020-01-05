Смертельное ДТП во Львовской области: полиция открыла производство и сообщила подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту ДТП, в котором погиб 3-летний ребенок, а также сообщила подробности о пострадавших, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУНП во Львовской области.
В полиции отметили, что ДТП произошло 4 января около 21.45 на автодороге Киев — Чоп в селе Банюнин, Каменка-Бугского района.
Как установили полицейские, произошло столкновение двух автомобилей — “Lexus GS300”, которым управлял 27-летний киевлянин, и “Chevrolet Malibu” под управлением 36-летнего жителя Киевской области. От полученных травм на месте происшествия скончалась 3-летняя пассажирка “Chevrolet”. Еще две пассажирки этого же автомобиля, 31-летняя жительница Киевской области и 60-летняя львовянка, получили телесные повреждения. Травмы в результате автостолкновения также получила пассажирка “Lexus”, 27-летняя киевлянка.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.