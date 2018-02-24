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Смертельна ДТП біля Бердянська: легковик зіткнувся з вантажівкою

Смертельна ДТП біля Бердянська: легковик зіткнувся з вантажівкою

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. У п'ятницю в Бердянському районі Запорізької області на 468 км траси Одеса – Новоазовськ сталася смертельна ДТП. Про це інформує УНН з посиланням на обласне управління Нацполіції.

Як йдеться у повідомленні, інформація про ДТП надійшла до Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області о 14:20 23 лютого.

“Водій автомобіля ВАЗ-2115 1978 року народження, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем Renault, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок аварії водій легкового автомобіля та його пасажир, чоловік 1977 року народження, загинули на місці події”, – повідомили у поліції.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.286 (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”) КК України.

Нагадаємо, на київській вулиці Героїв Космосу водій Chevrolet зіткнувся з огорожею швидкісного трамваю.

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