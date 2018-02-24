Смертельное ДТП возле Бердянска: легковушка столкнулась с грузовиком
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В пятницу в Бердянском районе Запорожской области на 468 км трассы Одесса – Новоазовск произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на областное управление Нацполиции.
Как говорится в сообщении, информация о ДТП поступила в Бердянский отдел полиции ГУНП в Запорожской области в 14:20 23 февраля.
“Водитель автомобиля ВАЗ-2115 1978 года не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем Renault, который двигался во встречном направлении. В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажир, мужчина 1977 года рождения, погибли на месте происшествия”, – сообщили в полиции.
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По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 (“Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на киевской улице Героев Космоса водитель Chevrolet столкнулся с ограждением скоростного трамвая.