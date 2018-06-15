Смерть водія за кермом автобуса: поліція вивчатиме, чи проходив він медогляд

“Подія трапилася 20-30 хвилин тому... Так, можна сказати, що зорієнтувався вчитель, який припаркував автобус і не дав настати якимось дуже тяжким наслідкам. Це мужній вчинок, і я хочу потиснути руку цьому чоловікові. Поліція вивчатиме, чи проходив водій медогляд перед тим, як сісти за кермо, та інші деталі”, — сказав Крищенко.

Як повідомляв УНН, у поліції Києва розповіли подробиці раптової смерті водія за кермом автобуса.