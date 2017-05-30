Смерть від ботулізму зафіксували в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У столиці зареєстрували два випадки захворювання на ботулізм і один летальний випадок унаслідок хвороби. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
“За інформацією Головного управління Держспоживслужби в м. Києві, зареєстровано два випадки захворювання на ботулізм і один летальний випадок внаслідок хвороби у мешканців Києва, які вживали у їжу в’ялену рибу промислового виробництва, придбану в торгівельній мережі міста”, — йдеться в повідомленні.
Летальний випадок захворювання на ботулізм зареєстрований у громадянина 1976 року народження, який 24.05.2017, зі слів дружини, вживав у їжу в’ялену рибу промислового виробництва.
У інших двох випадках захворювання на ботулізм, постраждалі також своє захворювання пов’язують зі вживанням у їжу тарані та в’яленого коропа промислового виробництва.
Із метою запобігання виникненню випадків захворювання 29.05.2017 спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві розпочато проведення епідеміологічного розслідування летального випадку та двох випадків захворювання на ботулізм.
"За результатами епідеміологічного розслідування встановлено, що відповідно до Декларації виробника продукції тваринного походження — виробником рибної продукції є ФОП Меркулов А. В. (м. Світловодськ, Кіровоградської області), відправником рибної продукції є ТОВ “ЧУДО-ЮДО” (м. Світловодськ, Кіровоградської області). Продукція була придбана у гіпермаркеті “Караван” та супермаркеті “Мегамаркет”", - наголосили в прес-службі.
Як зазначили у відомстві, із 18:00 29.05.2017 у Києві існує тимчасова заборона на реалізацію зазначеної продукції. Громадянам, які її придбали, наполегливо рекомендується утриматися від вживання у їжу до з’ясування обставин.
Як повідомляв УНН, в Україні зросла захворюваність на кір.