Смерть от ботулизма зафиксировали в Киеве

"По информации Главного управления Госпотребслужбы в г. Киеве, зарегистрировано два случая заболевания ботулизмом и один летальный случай вследствие болезни у жителей Киева, которые употребляли в пищу вяленую рыбу промышленного производства, приобретенную в торговой сети города", - говорится в сообщении.

Летальный случай заболевания ботулизмом зарегистрирован у гражданина 1976 года рождения, который 24.05.2017, по словам жены, употреблял в пищу вяленую рыбу промышленного производства.

В других двух случаях заболевания ботулизмом, пострадавшие также свое заболевание связывают с употреблением в пищу тарани и вяленого карпа промышленного производства.

С целью предотвращения возникновения случаев заболевания 29.05.2017 специалистами Главного управления Держпродспоживслужбы в г. Киеве начато проведение эпидемиологического расследования летального случая и двух случаев заболевания ботулизмом.

"По результатам эпидемиологического расследования установлено, что в соответствии с Декларацией производителя продукции животного происхождения - производителем рыбной продукции является ЧП Меркулов А. В. (г. Светловодск, Кировоградской области), отправителем рыбной продукции является ООО "Чудо-Юдо" (г. Светловодск, Кировоградской области). Продукция была приобретена в гипермаркете "Караван" и супермаркете "Мегамаркет" ", - отметили в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, с 18:00 29.05.2017 в Киеве существует временный запрет на реализацию указанной продукции. Гражданам, которые ее приобрели, настоятельно рекомендуется воздержаться от употребления в пищу до выяснения обстоятельств.

Как сообщал УНН, в Украине выросла заболеваемость корью.