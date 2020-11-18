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Смерть режисера Садовського у Харкові: поліція встановлює свідків побиття

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Поліція Харкова встановлює свідків побиття українського режисера та педагога Леоніда Садовського, внаслідок чого чоловік помер у лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

"Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією стосовно обставин скоєння даного злочину, просимо звернутися до Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Ахієзерів, 30 або телефонувати за номерами: 0509340919 - Ольга Винокурова, 0631342992 - Олексій Іващенко, 0632302807 - Владислав Шередега, (057)738-30-24 - чергова частина, 102 або надіслати листа на електронну пошту [email protected]", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові невідомий побив українського режисера та педагога Леоніда Садовського, внаслідок чого чоловік помер у лікарні.

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