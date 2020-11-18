Смерть режиссера Садовского в Харькове: полиция устанавливает свидетелей избиения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Полиция Харькова устанавливает свидетелей избиения украинского режиссера и педагога Леонида Садовского, в результате чего мужчина скончался в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
"Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией относительно обстоятельств совершения данного преступления, просим обратиться в Московский отдела полиции ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Ахиезеров, 30 или звонить по номерам: 0509340919 - Ольга Винокурова, 0631342992 - Алексей Иващенко, 0632302807 - Владислав Шередега, (057) 738-30-24 - дежурная часть, 102 или отправить письмо на электронную почту [email protected] ", - говорится в сообщении.
Напомним, в Харькове неизвестный избил украинского режиссера и педагога Леонида Садовского, в результате чего мужчина скончался в больнице.