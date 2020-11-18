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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 12352 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 40048 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 110548 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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10:59 • 88643 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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Смерть режиссера Садовского в Харькове: полиция устанавливает свидетелей избиения

Смерть режиссера Садовского в Харькове: полиция устанавливает свидетелей избиения

Киев  •  УНН

 • 14173 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Полиция Харькова устанавливает свидетелей избиения украинского режиссера и педагога Леонида Садовского, в результате чего мужчина скончался в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

"Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией относительно обстоятельств совершения данного преступления, просим обратиться в Московский отдела полиции ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Ахиезеров, 30 или звонить по номерам: 0509340919 - Ольга Винокурова, 0631342992 - Алексей Иващенко, 0632302807 - Владислав Шередега, (057) 738-30-24 - дежурная часть, 102 или отправить письмо на электронную почту [email protected] ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове неизвестный избил украинского режиссера и педагога Леонида Садовского, в результате чего мужчина скончался в больнице.

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