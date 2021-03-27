Смерть після вакцинації: Голубовська закликала створити незалежну комісію для розслідування

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"Щодня, на жаль, в світі гине дуже багато людей. Коли мова йде про масові кампанії вакцинації, природно що цей процес, коли люди гинуть від якихось інших станів, він не припиняється. Дуже важливо, чи є зв'язок з вакцинацією, або його немає. Я вважаю, в даній ситуації, коли це сталося, потрібно створити комісію, але комісія повинна бути незалежною", - сказала Голубовська.

Деталі

За словами інфекціоніста, в цю комісію повинні бути включені незалежні люди, в тому числі від Міністерства охорони здоров'я, наприклад Академія медичних наук - щоб до висновків цієї комісії була довіра.

"Такі випадки, звичайно, будуть, тому що люди гинуть щодня від різних станів", - додала вона.

Контекст

23 березня о 17:20 в селищі Чорноморське Лиманського району Одеської області зафіксовано смерть військової. Повідомлялося, що їй 21 березня ввели вакцину від коронавірусу.

24 квітня в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що причина смерті військової - гостра серцево-судинна недостатність.

Тоді ж, 24 березня в міській клінічній лікарні в Чернівцях зафіксовано смерть провізора аптеки військового госпіталю, який 15 березня отримав щеплення від COVID-19.