Смерть Ноздровської настала внаслідок колото-різаних ран шиї
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Смерть адвоката Ірини Ноздровської, тіло якої було знайдено 1 січня у Київській області, настала внаслідок колото-різаних ран шиї. Про це УНН повідомили у Відділі комунікації ГУНП Київської області.
“Смерть Ноздровської настала внаслідок колото-різаних ран шиї. Про їхню кількість нам наразі не уточнюють”, — сказали у поліції, зауваживши, що слідство продовжує розглядати низку версій вбивства — навмисне вбивство, хуліганство, професійна діяльність, виключивши версію зґвалтування.
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Раніше після проведення судово-медичної експертизи слідство відкинуло версію про зґвалтування юристки Ірини Ноздровскої
Нагадаємо, 1 січня біля села Демидів Вишгородського району Київської області було знайдено тіло зниклої наприкінці грудня 2017 року у Києві юристки Ірини Ноздровської. Оголений труп жінки виявили близько полудня.
Про зникнення Ноздровської стало відомо ще 29 грудня 2017 року на наступний день після того, як вона “виграла апеляцію” в справі про ДТП, в якому загинула її рідна сестра Світлана Сапатінська — за кермом автомобіля був племінник судді Вишгородського суду.