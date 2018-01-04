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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Смерть Ноздровської настала внаслідок колото-різаних ран шиї

Київ • УНН

 • 52692 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Смерть адвоката Ірини Ноздровської, тіло якої було знайдено 1 січня у Київській області, настала внаслідок колото-різаних ран шиї. Про це УНН повідомили у Відділі комунікації ГУНП Київської області.

Смерть Ноздровської настала внаслідок колото-різаних ран шиї

“Смерть Ноздровської настала внаслідок колото-різаних ран шиї. Про їхню кількість нам наразі не уточнюють”, — сказали у поліції, зауваживши, що слідство продовжує розглядати низку версій вбивства — навмисне вбивство, хуліганство, професійна діяльність, виключивши версію зґвалтування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вбивство Ірини Ноздровської: що відомо про резонансний злочин

Раніше після проведення судово-медичної експертизи слідство відкинуло версію про зґвалтування юристки Ірини Ноздровскої

Нагадаємо, 1 січня біля села Демидів Вишгородського району Київської області було знайдено тіло зниклої наприкінці грудня 2017 року у Києві юристки Ірини Ноздровської. Оголений труп жінки виявили близько полудня.

Про зникнення Ноздровської стало відомо ще 29 грудня 2017 року на наступний день після того, як вона “виграла апеляцію” в справі про ДТП, в якому загинула її рідна сестра Світлана Сапатінська — за кермом автомобіля був племінник судді Вишгородського суду.

 

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