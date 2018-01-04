"Смерть Ноздровской наступила в результате колото-резаных ран шеи. Их количество нам пока не уточняют", - сказали в полиции, отметив, что следствие продолжает рассматривать несколько версий убийства - умышленное убийство, хулиганство, профессиональная деятельность.

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Ранее после проведения судебно-медицинской экспертизы следствие отбросило версию об изнасиловании юристки Ирины Ноздровской.

Напомним, 1 января около села Демидов Вышгородского района Киевской области было найдено тело пропавшей в конце декабря 2017 в Киеве юристки Ирины Ноздровской. Обнаженный труп женщины обнаружили около полудня.

Об исчезновении Ноздровской стало известно еще 29 декабря 2017 года на следующий день после того, как она "выиграла апелляцию" в деле о ДТП, в котором погибла ее родная сестра Светлана Сапатинская - за рулем автомобиля был племянник судьи Вышгородского суда.