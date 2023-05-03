Смердючі водорості заполонили французькі карибські пляжі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Смердючі та потенційно токсичні саргасові водорості заполонили французькі карибські пляжі. Про це пише УНН з посиланням на Phys.org.
Деталі
Незайманий пісок і бірюзові карибські води зазвичай приваблюють туристів. Але товстий шар потенційно токсичних саргасових водоростей, які під час свого розкладання наповнюють повітря запахом тухлих яєць, викинуло на пляж Капестерре.
"Ми заробляємо на життя туризмом, але ми змушені закриватися кілька місяців на рік через сморід", сказав Хосе Віатор, один з власників пляжного бару.
Він також зазначив, що токсичні пари завдають шкоди сусіднім будинкам та іншому майну, роз'їдаючи метал, але страхові компанії не відшкодовуватимуть збитки.
Як зазначається, водорості, що розкладаються, виділяють близько 30 газів.
Серед них сірководень (H2S), який і викликає запах гнилих яєць та, як вважають, негативно впливає на здоров’я при вдиханні у великих кількостях.
Тривалий вплив цих газів на людину може викликати головний біль і проблеми у деяких хворих на астму, тоді як дослідження 2022 року пов’язало гнилі водорості з підвищеним ризиком ускладнень під час вагітності у жінок, які живуть на узбережжі.
Вчені вважають, що глобальне потепління, вирубка лісів і вода, наповнена стічними водами та сільськогосподарськими відходами, сприяли тому, що саргассум заполонив пляжі Карибського моря в останні роки.
Нагадаємо
За останні дні на берег Тунісу викинуло 210 тіл мігрантів.