"Смайлик" сьогодні святкує свій день народження
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Сьогодні День народження “Смайлика”. Саме цього дня професор Університету Карнегі — Меллон Скотт Фалман запропонував графічно передавати усміхнене обличчя за допомогою трьох символів: двокрапка, дефіс, дужка, повідомляє УНН.
Це нововведення отримало просту назву “смайл” (з англ. “посмішка”) та знайшло широке застосування в комп’ютерній сфері — особливо в Інтернеті і соціальних мережах.
Створення смайлика спочатку було пов’язане з тим, що користувачі Інтернету часто не знали, як позначити повідомлення жартівливого характеру, щоб це було всім зрозуміло.
Однак через десятиліття цей символ став незамінним у сфері електронного спілкування. Зараз смайлик багатоликий, він здатний виражати радість, здивування, захоплення, смуток та інші емоції.
Нагадаємо, корпорація Google створила 53 гендерно нейтральні емодзі.