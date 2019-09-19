"Смайлик" сегодня празднует свой день рождения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Сегодня День рождения “Смайлика”. Именно в этот день профессор Университета Карнеги — Меллон Скотт Фалман предложил графически передавать улыбающееся лицо с помощью трех символов: двоеточие, дефис, скобка, сообщает УНН.
Это нововведение получило простое название “смайл” (с англ. “улыбка”) и нашло широкое применение в компьютерной сфере — особенно в Интернете и социальных сетях.
Создание смайлика изначально было связано с тем, что пользователи Интернета часто не знали, как обозначить сообщение шуточного характера, чтобы это было всем понятно.
Однако спустя десятилетия этот символ стал незаменимым в сфере электронного общения. Сейчас смайлик многолик, он способен выражать радость, удивление, восторг, печаль и другие эмоции.
Напомним, корпорация Google создала 53 гендерно нейтральных эмоджи.