Службою ДСНС за минулу добу врятовано вісім осіб

У результаті вжитих заходів врятовано вісім осіб, 70 будівлі та п’ять одиниць автотракторної техніки.

Як повідомляв УНН, 16 квітня о 5:28 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшла інформація про пожежу будівлі, яка не експлуатується, що розташована на території залізнодорожньої станції Кульбакине у Корабельному районі м. Миколаєва.