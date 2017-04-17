Службою ДСНС за минулу добу врятовано вісім осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 822 виїзди, передає УНН з посиланням на ДСНС.
У результаті вжитих заходів врятовано вісім осіб, 70 будівлі та п’ять одиниць автотракторної техніки.
Як повідомляв УНН, 16 квітня о 5:28 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшла інформація про пожежу будівлі, яка не експлуатується, що розташована на території залізнодорожньої станції Кульбакине у Корабельному районі м. Миколаєва.