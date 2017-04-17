Службой ГСЧС за минувшие сутки спасено восемь человек

В результате принятых мер спасено восемь человек, 70 здания и пять единиц автотракторной техники.

Как сообщал УНН, 16 апреля в 5:28 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступила информация о пожаре здания, не эксплуатируется, расположенной на территории железнодорожной станции Кульбакино в Корабельном районе г.Николаева.