Службою ДСНС за минулу добу врятовано чотири людини

У результаті вжитих заходів врятовано четверо осіб, 62 будівлі та п’ять одиниць автотракторної техніки.

Як повідомляв УНН, в ДСНС попередили про розвиток весняного водопілля.

Сьогодні на Верхньому Дніпрі в межах України, Прип’яті, Десні, притоках Середнього Дніпра в межах Сумської і Полтавської областей, українській ділянці Дунаю триватиме розвиток весняного водопілля з помірною інтенсивністю росту рівнів води та виходом води на окремі понижені ділянки заплав і утриманням води на ній.