Службою ДСНС за минулу добу врятовано чотири людини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1 тис. 16 виїздів, передає УНН з посиланням на ДСНС.
У результаті вжитих заходів врятовано четверо осіб, 62 будівлі та п’ять одиниць автотракторної техніки.
Як повідомляв УНН, в ДСНС попередили про розвиток весняного водопілля.
Сьогодні на Верхньому Дніпрі в межах України, Прип’яті, Десні, притоках Середнього Дніпра в межах Сумської і Полтавської областей, українській ділянці Дунаю триватиме розвиток весняного водопілля з помірною інтенсивністю росту рівнів води та виходом води на окремі понижені ділянки заплав і утриманням води на ній.