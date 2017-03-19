Службой ГСЧС за минувшие сутки спасено четыре человека

В результате принятых мер спасено четыре человека, 62 здания и пять единиц автотракторной техники.

Как сообщал УНН, в ГСЧС предупредили о развитии весеннего половодья.

Сегодня на Верхнем Днепре в пределах Украины, Припяти, Десне, притоках Среднего Днепра в пределах Сумской и Полтавской областей, украинском участке Дуная продлится развитие весеннего половодья с умеренной интенсивностью роста уровней воды и выходом воды на отдельные пониженные участки пойм и содержанием воды в них.