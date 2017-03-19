Службой ГСЧС за минувшие сутки спасено четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 16 выездов, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В результате принятых мер спасено четыре человека, 62 здания и пять единиц автотракторной техники.
Как сообщал УНН, в ГСЧС предупредили о развитии весеннего половодья.
Сегодня на Верхнем Днепре в пределах Украины, Припяти, Десне, притоках Среднего Днепра в пределах Сумской и Полтавской областей, украинском участке Дуная продлится развитие весеннего половодья с умеренной интенсивностью роста уровней воды и выходом воды на отдельные пониженные участки пойм и содержанием воды в них.