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Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 135275 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 141638 просмотра

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11 марта, 14:12 • 131491 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 121778 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 107008 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107846 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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Службой ГСЧС за минувшие сутки спасено четыре человека

Службой ГСЧС за минувшие сутки спасено четыре человека

Киев • УНН

 • 10646 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 16 выездов, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В результате принятых мер спасено четыре человека, 62 здания и пять единиц автотракторной техники.

Как сообщал УНН, в ГСЧС предупредили о развитии весеннего половодья.

Сегодня на Верхнем Днепре в пределах Украины, Припяти, Десне, притоках Среднего Днепра в пределах Сумской и Полтавской областей, украинском участке Дуная продлится развитие весеннего половодья с умеренной интенсивностью роста уровней воды и выходом воды на отдельные пониженные участки пойм и содержанием воды в них.

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