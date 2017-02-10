Службовців філії "Укрзалізниці" викрили на привласненні майже 50 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Прокуратура Київської області викрила службовців регіональної філії ПАТ “Укрзалізниця” на привласненні майже 50 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Прокуратура Київської області здійню досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) та ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Установлено, що протягом 2015-2016 років службові особи регіональної філії ПАТ “Укрзалізниця”, перебуваючі у змові з керівництвом низки фіктивних приватних підприємств, привласнили державні кошти у сумі майже 50 млн гривень.
На підставі ухвали суду вчора, 9 лютого, правоохоронцями проведено 5 санкціонованих обшуків у м. Харкові.
У ході проведення слідчих дій правоохоронними органами виявлено та вилучено документи та комп’ютерну техніку, які підтверджують здійснення незаконних операцій з метою привласнення державних коштів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вирішується питання щодо притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, вінницького посадовця судитимуть за привласнення майже мільйона грн.