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Службовців філії "Укрзалізниці" викрили на привласненні майже 50 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Прокуратура Київської області викрила службовців регіональної філії ПАТ “Укрзалізниця” на привласненні майже 50 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Службовців філії "Укрзалізниці" викрили на привласненні майже 50 млн грн

Прокуратура Київської області здійню досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) та ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Установлено, що протягом 2015-2016 років службові особи регіональної філії ПАТ “Укрзалізниця”, перебуваючі у змові з керівництвом низки фіктивних приватних підприємств, привласнили державні кошти у сумі майже 50 млн гривень.

На підставі ухвали суду вчора, 9 лютого, правоохоронцями проведено 5 санкціонованих обшуків у м. Харкові.

У ході проведення слідчих дій правоохоронними органами виявлено та вилучено документи та комп’ютерну техніку, які підтверджують здійснення незаконних операцій з метою привласнення державних коштів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вирішується питання щодо притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, вінницького посадовця судитимуть за привласнення майже мільйона грн.

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