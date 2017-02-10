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Служащих филиала "Укрзализныци" уличили в присвоении почти 50 млн грн

Киев • УНН

 • 10418 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Прокуратура Киевской области разоблачила служащих регионального филиала ОАО "Укрзализныця" на присвоении почти 50 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Служащих филиала "Укрзализныци" уличили в присвоении почти 50 млн грн

Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Установлено, что в течение 2015-2016 годов служебные лица регионального филиала ОАО "Укрзализныця", находясь в сговоре с руководством ряда фиктивных частных предприятий, присвоили государственные средства в сумме почти 50 млн гривен.

На основании постановления суда вчера, 9 февраля, правоохранителями проведено 5 санкционированных обысков в г. Харькове.

В ходе проведения следственных действий правоохранительными органами выявлены и изъяты документы и компьютерная техника, подтверждающие совершение незаконных операций с целью присвоения государственных средств.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, винницкого чиновника будут судить за присвоение почти миллиона грн.

Украинские Национальные Новости

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