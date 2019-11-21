Слухання в Конгресі: дипломат заявив, що Трампу "плювати на Україну"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Радник президента Дональда Трампа по Україні, посол США в ЄС Гордон Сондланд заявив, що президенту Дональду Трампу "плювати на Україну". Про це розповів під час відкритих слухань перед комітетами Палати представників Конгресу США співробітник американського посольства в Києві Девід Холмс, передає кореспондент УНН.
"... я скористався можливістю, щоб запитати посла Сондленда про його відверте враження від поглядів президента (США Дональда Трампа - ред.) на Україну. Зокрема, я запитав посла Сондленда, чи правда, що президенту наплювати на Україну (з англ. "Give a s-t about Ukraine"). Посол Сондленд погодився, що президенту наплювати на Україну. Я запитав, чому, і посол Сондленд заявив, що президента хвилюють тільки "великі справи", - заявив Холмс.
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Дипломат сказав, що заперечив тоді Сондленду, зазначивши, що в Україні відбуваються "великі події", як війна з Росією.
"Посол Сондленд відповів, що він має на увазі "великі події", які приносять користь президенту, як "розслідування Байденів", яке просуває пан Джуліані. Потім розмова перейшла до інших тем", - додав співробітник американського посольства.
Як повідомляв УНН, раніше Сондланд заявив, що Трамп зумовив зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі його готовністю почати розслідування щодо супротивників Трампа, включаючи колишнього віце-президента Джо Байдена, доручивши Руді Джуліані домагатися надання "послуги за послугу".