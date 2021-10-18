“Слуги” сьогодні на засіданні фракції обговорять Бюджет-2022 та ресурсний законопроект

Деталі

Окрім цього, на порядок денний винесені законопроекти:

— № 6062 — про внесення змін до Бюджетного кодексу;

— № 5459-1 — щодо приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції;

— № 5850, 5852 і 5853 — щодо реформування банківської сфери та посилення незалежності НБУ;

— ресурсний законопроект № 5600;

— законопроект № 3205-2 про доступні кредити для фермерів.

Нагадаємо

Презентація Бюджету-2022 відбулася під гаслом “Інвестиції в людину, країну, майбутнє”.

Уряд заявляє, що зробив акцент на соціальній спрямованості і, зокрема, у пріоритетному порядку планує залучати ресурси на забезпечення якісного рівня медицини — зростання зарплат лікарів у 1,6 раза. Забезпечення виплати стипендій для 190 тисяч студентів — додаткові витрати бюджетів у 1,1 млрд гривень.

5,95% ВВП планують направити на сектор оборони і безпеки. А на розвиток інфраструктури буде направлено майже 10 млрд грн додатково в порівнянні з поточним роком.

Як раніше повідомляв УНН, робоча група комітету ВР з питань бюджету розпочала розгляд поправок до законопроекту 6000 — Державний бюджет на 2022 рік. 12 і 13 жовтня протягом дня депутати розглядали їх по порядку і сформували рекомендації для вирішення комітету. 18 жовтня комітет розгляне поправки до закону і сформує рекомендації для Верховної Ради. Всього правок подано близько 3200, вагома їх частина стосується дотацій і субвенцій місцевим бюджетам.