"Слуги" сегодня на заседании фракции обсудят Бюджет-2022 и ресурсный законопроект
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. На сегодняшнем заседании фракции "Слуги народа" планируют заслушать Давида Арахамию и Александра Корниенко о приоритетах работы на неделю и обсудить законопроекты, в частности о Госбюджете-2022 и ресурсный. Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram, передает УНН.
Детали
Кроме этого, на повестку дня вынесены законопроекты:
- № 6062 - о внесении изменений в Бюджетный кодекс;
- № 5459-1 - по приведению статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции;
- № 5850, 5852 и 5853 - по реформированию банковской сферы и усилении независимости НБУ;
- ресурсный законопроект № 5600;
- законопроект № 3205-2 о доступных кредитах для фермеров.
Напомним
Презентация Бюджета-2022 прошла под лозунгом "Инвестиции в человека, страну, будущее".
Правительство заявляет, что сделало акцент на социальной направленности и, в частности, в приоритетном порядке планирует привлекать ресурсы на обеспечение качественного уровня медицины - рост зарплат врачей в 1,6 раза. Обеспечение выплаты стипендий для 190 тыс. студентов - дополнительные расходы бюджетов в 1,1 млрд гривен.
5,95% ВВП планируют направить на сектор обороны и безопасности. А на развитие инфраструктуры будет направлено почти 10 млрд грн дополнительно по сравнению с текущим годом.
Как ранее сообщал УНН, рабочая группа комитета ВР по вопросам бюджета начала рассмотрение поправок к законопроекту 6000 - Государственный бюджет на 2022. 12 и 13 октября в течение дня депутаты рассматривали их по порядку и сформировали рекомендации для решения комитета. 18 октября комитет рассмотрит поправки в закон и сформирует рекомендации для Верховной Рады. Всего правок подано около 3200, значительная их часть касается дотаций и субвенций местным бюджетам.