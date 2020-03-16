“Слуги народу” збираються обговорити роботу ВР в умовах карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Фракція “Слуга народу” збирається на сьогоднішнє засідання для розгляду питання роботи ВР в умовах епідемії. Про це УНН повідомила заступник голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.
Відповідаючи на питання з якого приводу буде відбуватися засідання фракції, Кравчук відповіла: “З приводу роботи Верховної Ради України в умовах епідемії і порядку денного”.
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Як повідомляв УНН раніше, сьогодні найбільша фракція парламенту “Слуга народу” збереться на позачергове засідання.