"Слуги народу" скотилися до третьої позиції у рейтингу партій - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ.11 листопада. УНН. Якби вибори до Верховної Ради відбувалися у листопаді, то за партію “Слуга народу” проголосували б 18,7% виборців, вона була б на третьому місці у рейтингу, хоча у квітні ще займала лідируючу позицію. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Так, якби вибори до ВРУ відбувалися в листопаді, то партія “Слуга народу” отримала б 18,7% голосів, поступившись партіям “ОПЗЖ” та “ЄС”. За даними відповідного дослідження, у квітні цього року “Слуга народу” мала 29,9% підтримки і займала перше місце у рейтингу партій.
Додамо, опитування проводилося з 17 по 24 жовтня 2020 року методом інтерв’ю. Опитано було 1 502 людини на всій території України, окрім тимчасово окупованих Криму та деяких територій Донбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,6% для показників, близьких до 50%, 2,2% — для показників, близьких до 25%, 1,7% — для показників, близьких до 10%, 1,1% — для показників, близьких до 5%.
Нагадаємо, за даними опитування, рейтинг Президента Зеленського за сім місяців впав на 7,6%.