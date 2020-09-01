“Слуги народу” представлять свого кандидата у мери Луцька у середині вересня

“В Луцьку є наша кандидатура, але там остаточно рішення не прийнято. Ми вже презентуємо точно і будемо представляти, ближче до середини вересня. А так всі були презентовані”, - сказала Кравчук.

Нагадаємо, під час з’їзду партії “Слуга народу” 31 серпня було представлено кандидатів на посади голів міст обласного значення на місцевих виборах 25 жовтня. Однак серед кандидатів не було кандидата на посаду мера Луцька.