"Слуги народу" обговорюють напад на Беленюка у партійному чаті, очікуємо швидких дій правоохоронців - Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Народні депутаті від "Слуги народу" у внутрішньопартійному чаті вже обговорюють спробу невідомих влаштувати конфлікт з олімпійським чемпіоном Токіо-2020 і народним депутатом від монобільшості Жаном Беленюком, очікують швидкої реакції правоохоронців. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила народний депутат - представниця "Слуги народу" Ірина Верещук, інформує УНН.
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"Насправді, вже у чаті ведеться обговорення жваве. Зрозуміло, що буде відкрито кримінальне провадження. Ми дуже очікуємо швидкої дії і реакції наших правоохоронців", - відзначила Верещук.
Деталі
Нардеп вказала, що такі речі мають припинятися.
"Зрозуміло, що питання - не поодиноке. Ми знаємо, що є випадки расизму, сексизму, ейджизму й інших проявів, які в принципі у 21-у столітті мали б бути неможливими. Знаємо, що це є не тільки в Україні, але це провокація, яка має бути покарана", - наголосила Верещук.
З її слів, вона особисто вже написала у Facebook Жану Беленюку слова підтримки і запевнила, що його "позитивно сприймають як громадянина і як патріота".
Що було раніше
Невідомі 13 серпня влаштували конфлікт з олімпійським чемпіоном Токіо-2020 і народним депутатом від президентської політсили "Слуга народу" Жаном Беленюком на столичному Печерську - чіплялися з образливими фразами. До бійки не дійшло. Про це він сам написав у Facebook.