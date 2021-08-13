"Слуги народу" обговорюють напад на Беленюка у партійному чаті, очікуємо швидких дій правоохоронців - Верещук

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"Насправді, вже у чаті ведеться обговорення жваве. Зрозуміло, що буде відкрито кримінальне провадження. Ми дуже очікуємо швидкої дії і реакції наших правоохоронців", - відзначила Верещук.

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Нардеп вказала, що такі речі мають припинятися.

"Зрозуміло, що питання - не поодиноке. Ми знаємо, що є випадки расизму, сексизму, ейджизму й інших проявів, які в принципі у 21-у столітті мали б бути неможливими. Знаємо, що це є не тільки в Україні, але це провокація, яка має бути покарана", - наголосила Верещук.

З її слів, вона особисто вже написала у Facebook Жану Беленюку слова підтримки і запевнила, що його "позитивно сприймають як громадянина і як патріота".

Що було раніше

Невідомі 13 серпня влаштували конфлікт з олімпійським чемпіоном Токіо-2020 і народним депутатом від президентської політсили "Слуга народу" Жаном Беленюком на столичному Печерську - чіплялися з образливими фразами. До бійки не дійшло. Про це він сам написав у Facebook.