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“Слуги народу” наразі повертаються з Донбасу - нардеп

“Слуги народу” наразі повертаються з Донбасу - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Народні депутати від “Слуги Народу” наразі повертаються з Донбасу. Про це в коментарі УНН повідомила заступник голови Комітету, голова підкомітету запровадження цінностей і стандартів НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, член депутатської фракції політичної партії “Слуга Народу” Мар’яна Безугла.

“Наразі ми вже повертаємося назад... Ми розприділялися по лінії розмежування, відвідували окремі підрозділи, спілкувалися з військовими, відвідували населені пункти, які, де-факто, в червоній зоні, спілкувалися з місцевою адміністрацією, з мешканцями...”, — розповіла Безугла.

За її словами, в понеділок, 26 жовтня планується обговорити механіку підготовки засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

“Попередньо обговорити механіку підготовки засідання (комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки —ред.) планується в понеділок”, — сказала Безугла.

За її словами на комітеті планують обговорювати враження від поїздки на Донбас.

“Враження від поїздки, проблеми які були знайдені, верифіковані ...”, - розповіла вона.

Нагадаємо, Мар’яна Безугла розповідала, що ціль подорожі на Донбас це — комунікація з військовими та місцевими жителями.

За інформацією УНН, на участь у поїздці зареєструвались близько 100 народних обранців.

Також Безугла повідомляла, що подорож народних депутатів від “Слуги Народу” на Донбас можна трактувати як виїзне засідання фракції з актуальних питань Східного регіону.

Відзначимо, що 22 жовтня з робочою поїздкою на Донбас прибув Зеленський.

Українські Національні Новини

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