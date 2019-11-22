Корнієнко: "Слуги народу" мотивовані голосувати за зняття недоторканності з Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Якщо проект підозри щодо п’ятого президента України Петра Порошенка потрапить до ВРУ, то фракція "Слуга народу" має мотивацію проголосувати за зняття недоторканності з нього. Про це в інтерв’ю "Новое Время" повідомив голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає УНН.
Відповідаючи на запитання, як проголосує фракція, якщо проект підозри щодо Порошенка, який ДБР подало в Генпрокуратуру, потрапить в Раду, Корнієнко відповів:
"Всі мотивовані (голосувати - ред.) за зняття недоторканності. Це повинні підтримати всі депутати, тому що це чесна позиція, адже ми від неї (недоторканності - ред.) відмовилися".
За його словами, з 1 січня 2020 року, коли вступлять в силу зміни до Конституції, тоді подібні голосування вже будуть непотрібні.
"Депутати будуть визначатися самостійно, відповідно до якості підозри і по іншим політичним мотивам. За інформацією преси, проект підозри щодо Порошенко знаходиться в Генпрокуратурі, і у мене немає інформації, коли його отримає апарат Верховної Ради", - зазначив Корнієнко.
Нагадаємо, впродовж кількох тижнів у генеральній прокуратурі очікують проект рішення стосовно підозри п’ятому президенту України.