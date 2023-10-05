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"Слуги народу" Коцюбинського просять Зеленського захисту від забудовників Кличка

"Слуги народу" Коцюбинського просять Зеленського захисту від забудовників Кличка

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Голова Коцюбинської селищної ради та депутати фракції “Слуга народу” у Коцюбинській селищній раді Київської області опублікували звернення до Президента України Володимира Зеленського з проханням захистити селище Коцюбинське від посягань з боку команди мера Києва Віталія Кличка. За словами голови Коцюбинської громади, столичні забудовники через високопоставлених чиновників та через тиск на суди приєднати селище до столиці, а Коцюбинський ліс та Національний парк зробити частиною Києва. Про це йдеться у відеозверненні, яке опублікував Сергій Даніш.

“Шановний лідере нації, пане Президенте! Я, Сергій Даніш, голова Коцюбинської територіальної громади, обраний від політичної партії “Слуга народу”. Поруч зі мною стоїть фракція, обрана також від президентської партії. Ми звертаємося до Вас, як до останньої інстанції, Володимире Олександровичу, тому що наших сил, виявляється, замало. Ми боремося за чесність і порядність. Ми боремося за те, щоб селище Коцюбинське залишилося в межах Київської області. Ми боремося за те, щоб Коцюбинське не було “статистикою” заради інтересів київських забудовників. Команда мера Києва Віталія Кличка вже понад десятиліття робить все можливе й неможливе, щоб стерти наш населений пункт з лиця землі. Вони тиснуть на чиновників високого рангу та тиснуть на суди”, - зазначається у зверненні.

“Пане Президенте! Ми підтримували Вас з високою вірою та надією, що це свавілля і беззаконня з боку колишньої влади колишнього Президента Петра Порошенка та влади міста Києва припиниться. Наші надії укріпилися після того, як голова Київської обласної організації партії “Слуга народу” Андрій Мотовиловець публічно на дні селища пообіцяв захист громади і захист громадських інтересів. Натомість, ми бачимо, що інтереси громади Коцюбинського зливаються на користь столичних забудовників. У той час, коли в країні йде війна, київські чиновники “втихаря” хочуть “віджати” Коцюбинський ліс, який історично належить Київській області. Використовуючи легкий доступ до медіа-ресурсів, нас неодноразово звинувачували у зазіханні на Національний парк – начебто ми хочемо вирубати ліс… Проте, знімки з Google-карти чітко свідчать, що зі сторони Коцюбинського не було знищено жодного дерева. Натомість, “Київський лісгосп” вирубав дерева десятками гектарів”, - ідеться у відеозверненні до лідера держави.

Депутати Коцюбинської селищної ради від партії “Слуга народу” наголошують: “Шановний пане Президенте! Просимо Вас на найвищому політичному рівні припинити цю багаторічну маніпуляцію та навести порядок в межах між областю та столицею. Просимо захистити нас від тиску київських чиновників та залишити Коцюбинське і Коцюбинський ліс в статусі Національного парку в межах Київської області”.

Нагадаємо, що Бучанська районна рада та Київська обласна рада ухвалили рішення про розширення меж селища Коцюбинське. Голова селищної громади активно виступає за те, щоб Національний парк, до якого входить Коцюбинський ліс, був частиною Київською області.

Сергій Даніш запевняє, що якщо Коцюбинський ліс входитиме не до області, а до Києва, то питання його знищення та подальшої забудови командою мера столиці Віталія Кличка – це виключно питання кількох років.

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