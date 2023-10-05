"Слуги народа" Коцюбинского просят Зеленского защиты от застройщиков Кличко

“Уважаемый лидер нации, господин Президент. Я, Сергей Даниш, глава Коцюбинской территориальной громады, избран от политической партии “Слуга народа”. Рядом со мной стоит фракция, избранная также от президентской партии. Мы обращаемся к вам, как к последней инстанции, Владимир Александрович, потому что наших сил, оказывается, маловато. Мы боремся за честность и порядочность. Мы боремся за то, чтобы поселок Коцюбинское остался в пределах Киевской области. Мы боремся за то, чтобы Коцюбинское не было “статистикой” ради интересов киевских застройщиков. Команда мэра Киева Виталия Кличко уже более десяти лет делает все возможное и невозможное, чтобы стереть наш населенный пункт с лица земли. Они оказывают давление на чиновников высокого ранга и оказывают давление на суды”, - отмечается в обращении.

“Господин Президент. Мы поддерживали вас с высокой верой и надеждой, что этот беспредел и беззаконие со стороны прежней власти бывшего Президента Петра Порошенко и власти города Киева прекратится. Наши надежды укрепились после того, как председатель Киевской областной организации партии “Слуга народа” Андрей Мотовиловец публично на дне поселка пообещал защиту громады и защиту общественных интересов. Вместо этого мы видим, что интересы громады Коцюбинского сливаются в пользу столичных застройщиков. В то время, когда в стране идет война, киевские чиновники “втихаря” хотят “отжать” Коцюбинский лес, который исторически принадлежит Киевской области. Используя легкий доступ к медиа-ресурсам, нас неоднократно обвиняли в посягательстве на Национальный парк – якобы мы хотим вырубить лес… Тем не менее, снимки с Google-карты четко свидетельствуют, что со стороны Коцюбинского не было уничтожено ни одного дерева. При этом, “Киевский лесхоз” вырубил деревья десятками гектаров”, - говорится в видеообращении к лидеру государства.

Депутаты Коцюбинского поселкового совета от партии “Слуга народа” подчеркивают: “Уважаемый господин Президент. Просим вас на самом высоком политическом уровне прекратить эту многолетнюю манипуляцию и навести порядок в пределах между областью и столицей. Просим защитить нас от давления киевских чиновников и оставить Коцюбинское и Коцюбинский лес в статусе национального парка в пределах Киевской области”.

Напомним, что Бучанский районный совет и Киевский областной совет приняли решение о расширении границ поселка Коцюбинское. Глава поселковой громады активно выступает за то, чтобы Национальный парк, в который входит Коцюбинский лес, был частью Киевской области.

Сергей Даниш уверяет, что если Коцюбинский лес будет входить не в область, а в Киев, то вопрос его уничтожения и дальнейшей застройки командой мэра столицы Виталия Кличко – это исключительно вопрос нескольких лет.

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